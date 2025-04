Maike sai para pagar contas pós-BBB e divide com fãs: 'Tudo atrasado'

Hoje vou resolver algumas coisas no banco. Preciso pagar minhas contas, né. Cheguei aqui, as contas estavam tudo atrasadas. Aí fica difícil Maike

O ex-BBB também disse que "sumiu" das redes sociais para passar tempo com a família. "Passando aqui pra falar que fiquei um pouco off porque fui curtir com a minha família. precisava, precisava abraçar minha mãe, dar um cheiro nela. Foi muito bom. Botamos um pouco do papo em dia e aos pouquinhos a gente vai se atualizando."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas