Livian Aragão explica situação de irmã como motorista de app: 'Sempre amou'

Depois de trabalhar também transportando pet, Juliana também sempre fez questão de levar a própria filha para escola, segundo Livian, que ainda deu mais detalhes sobre a vida discreta da irmã. "Depois de um tempo, foi casada e se divorciou. Teve a Julia, que mora com a gente... ela veio morar com a gente, e ficou por mais de dez anos. No início deste ano, ela resolveu sair de casa porque tem 48 anos e pode escolher onde morar".

Com mais outros três irmãos, Livian também comentou sobre a profissão deles. "Um é diretor, outro é músico, outro é roteirista, e a Ju agora trabalha com Uber. Cada um teve sua escolha de trabalhar com o que quisesse".