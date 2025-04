Leão: Climão entre Bella Campos e Cauã Reymond pode ser marketing

Um suposto desentendimento entre Cauã Reymond e Bella Campos, protagonistas de Vale Tudo, movimentou as redes sociais. Questionado sobre o assunto durante os bastidores das gravações, o ator negou qualquer tensão entre eles. No Splash Show, Leão Lobo afirmou que a polêmica tem "cheiro" de marketing.

O colunista do UOL destacou que o assunto acabou rendendo bastante assunto nas redes sociais —o que refletiu, obviamente, no interesse do público pela novela.