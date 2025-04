Justin Bieber diz que 'sua influência é necessária' e recusa mudança

Em outro post, ele diz que está perdoando a si mesmo. "No momento, estou pedindo a Deus que me ajude com a paciência, porque é muito difícil não arrancar a cabeça desses caras", escreveu em letras maiúsculas. "Hoje estou me perdoando pelo meu egoísmo, e perdoando aqueles que querem me usar e abusar só para lucrar em cima de mim".

Justin Bieber pede a criação de leis contra os paparazzi. "Pessoas já tiveram que morrer por essa m*rda, a primeira que me vem à mente é a princesa Diana", explicou.

Nos comentários, os fãs apoiaram o cantor. "Estão fazendo com ele o mesmo que fizeram com Diana, ele tem toda razão de estar como está", escreveu uma seguidora. Outra recomendou que Justin faça uma pausa nas redes sociais, mas outro usuário do Instagram replicou: "Ele está usando as redes para espalhar paz e amor".

Até Juliano Floss se pronunciou. "Venha para o Brasil, prometemos não te gravar", escreveu o dançarino nos comentários.