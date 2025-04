Guilherme e Delma, do BBB 25, são recebidos por fãs em aeroporto no Recife

Guilherme, vice-campeão do BBB 25, e sua sogra Delma tiveram uma recepção calorosa ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Recife, em Pernambuco.

O que aconteceu

A dupla, que conquistou o carinho do público durante a participação no reality show da TV Globo, foi cercada por fãs. Os registros do encontro foram publicados pelo próprio Guilherme em suas redes sociais. "Feliz demais", escreveu o vice-campeão. Guilherme e Delma atenderam os fãs com fotos, autógrafos e sorrisos.

O retorno ao Recife marca a volta da dupla para casa após o fim do programa.