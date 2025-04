Gracyanne Barbosa sobre Belo: 'A gente ainda tem uma família muito unida'

Em entrevista ao Gshow, Gracyanne Barbosa, ex-participante do BBB 25 (Globo), falou sobre as mudanças na sua vida após a participação no reality show.

O que Gracyanne disse

Relação com Belo e família: "A gente não está morando junto. Eu moro com as minhas irmãs, a minha mãe, a mãe dele - minha ex-sogra - e as filhas dele. A gente ainda tem uma família muito unida, que eu acho que vai ser sempre. [...] A gente conversa todos os dias, mas ainda não conversamos sobre o que fazer."