Giulia Be revela detalhes do vestido de noiva: 'Não vai ter ombreiras'

A cantora Giulia Be revelou novos detalhes sobre seu vestido de casamento com Conor Kennedy, sobrinho-neto de John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A noiva comentou sobre os preparativos. Em entrevista à GQ Brasil, Giulia contou que está trabalhando com a estilista Helô Rocha em um dos modelos que usará no grande dia. Ela também mencionou que está em contato com outros estilistas para organizar os demais vestidos que pretende usar durante as celebrações de casamento. "Estou animada [com o casamento], mas estressada. São muitas decisões ao mesmo tempo. Mas está tudo certo, não estou reclamando, não", comentou.

Giulia compartilhou uma conversa divertida que teve com Conor sobre o vestido. Ao perguntar ao noivo o que ele não gostaria de ver no traje, Conor respondeu brincando: "Você vai estar linda de qualquer jeito, mas se você aparecer com ombreiras, saio da igreja". Giulia garantiu, entre risos, que ombreiras estão fora de questão. "Não vai ter ombreiras, gente", afirmou a cantora.