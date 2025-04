Gente como a gente, Silvia Abravanel se casa com vestido comprado no Brás

A apresentadora Silvia Abravanel e o sertanejo Gustavo Moura se casaram hoje em uma cerimônia civil transmitida ao vivo no SBT.

Silvia Abravanel disse que abriu mão de usar um vestido feito por um estilista famoso e comprou seu modelo no comércio popular de São Paulo. A filha de Silvio Santos escolheu um vestido do Brás para o momento do "sim"