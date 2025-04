Diva dos memes ou mãezona? O que esperar de Gretchen no Power Couple

Ela não tinha essa imagem de reality de meme, de pessoa que é o nome da edição. Acho que ela participa pela primeira vez com essa noção do tamanho que ela é e da atenção que vem para ela. Acho que ela vai tentar vir nessa versão mãezona, de 'vamos fazer um reality para a família'. Mas o primeiro que cutucar o marido dela, no primeiro assunto mais tenso, acho que ela vai explodir.

Lucas Selfie

Eu tenho certeza que o povo vai puxar o saco dela no início. (...) Mas ela tem uma personalidade muito forte. Pode ser que ela tente fazer a mãezona, mas acho que ela não vai conseguir.

Dantinhas

