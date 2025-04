Diego Hypolito visita centro de treinamento após BBB: 'Minha segunda casa'

Após o BBB 25 (Globo), Diego Hypolito visitou hoje o centro de treinamento onde foi instruído.

O que aconteceu

O ex-brother foi visitar o lugar onde estudou e praticou ginástica no Flamengo (bairro do Rio de Janeiro). Ele mostrou o momento em vídeos publicados no Instagram, e é possível ver ele sendo interrompido por pedidos de fotos de fãs.