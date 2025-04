De Cauã Reymond a Ana Maria Braga: quem já admitiu não usar desodorante

Cauã Reymond, 44, virou assunto por, supostamente, incomodar os colegas do elenco de "Vale Tudo" por causa de seu odor natural. Bella Campos, sua parceira de cena, teria se queixado do cheiro que ele exala ao sair direto da academia e ir gravar o folhetim nos estúdios Globo.

Em meio à polêmica, o público resgatou entrevista na qual Reymond admitiu não usar desodorante. Em 2012, no programa Vamos Combinar (GNT), ele contou detalhes de sua rotina de bem-estar e afirmou que evita fazer uso do produto que combate mau cheiro corporal. O ator alegou que sua forma de transpirar é diferente, logo, não é necessário o uso constante do desodorante. Recentemente, entretanto, ele disse fazer uso do produto.

Cauã Reymond, porém, não está sozinho. Diversas celebridades já admitiram que não são adeptas ao uso desse produto de higiene pessoal.