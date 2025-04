Como Claudia Raia ajudou Collor a vencer Lula, mas depois se arrependeu

Raia tinha acesso ao Palácio do Planalto na época em que Collor foi presidente. "[O motorista Eriberto França] ia à casa de uma amiga de Claudia Raia, pegava a atriz e seguia para o Palácio do Planalto. Uma vez, levou Claudia Raia do hotel Kubitschek até as imediações do Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, onde encontrou com Dario César Corrêa, segurança pessoal de Collor. O PM alagoano ficou com o Opala que Eriberto França dirigia, deu-lhe o Verona em que estava e levou a atriz embora", escreveu o jornalista Mario Sergio Conti no livro "Notícias do Planalto".

Amizade entre Raia e Collor começou a ruir após ela, já arrependida, se recusar a ajudá-lo durante o processo de impeachment. No livro de memórias "Sempre Raia Um Novo Dia", a atriz contou que estava na Globo quando Collor ligou para pedir sua ajuda, mas ela negou.

Claudia Raia afirmou que pagou um preço alto por se aliar a Collor. "Tive meu teatro vazio. Paguei o preço por uma escolha errada, com uma pessoa errada".

Prisão de Collor

Collor foi preso por determinação do STF Imagem: EVARISTO SA/AFP

O ex-presidente foi condenado pelo STF em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa tentou questionar pontos da condenação, mas Alexandre de Moraes entendeu que era apenas uma estratégia para adiar o início da pena. Determinou, então, sua prisão imediata na noite de ontem.