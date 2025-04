Cecília Dassi morreu? Ex-atriz mirim é alvo de fake news nas redes sociais

Cecília Dassi alerta seguidores sobre fake news Imagem: Reprodução/Instagram

A ex-atriz mirim brasileira ainda apontou que outros canais do YouTube publicaram o mesmo tipo de conteúdo, dando a entender que ela está morta. "[Esses canais] misturam dois assuntos (fazem uma vídeo com uma parte falando de mim e uma parte falando de alguém que morreu/está em situação de rua/virou gari) e o título e a thumb dão a entender que são um só", explicou.

Cecília Dassi garantiu que já denunciou vídeos como esses, mas nunca resultou em nada. "Provavelmente eles se defendem dizendo que não há mentiras no vídeo. O YouTube precisa fazer algo sobre isso, obviamente não acontece só comigo. Quantas pessoas nem clicam e saem acreditando no que viram no título e na thumb?", denunciou.