Carlinhos Brown lamenta morte de ex-The Voice Kids Karen Silva, aos 17 anos

Carlinhos Brown lamentou a morte de Karen Silva. A jovem de 17 anos, que morreu ontem, integrou o time do então técnico no The Voice Kids (Globo) em 2020.

O que aconteceu

Brown disse que todos foram "pegos de surpresa" pela partida repentina da cantora. "Karen Silva passou pelos palcos do The Voice, fez parte dos nossos times e deixará lembranças de extrema importância para todos nós", escreveu em publicação no Instagram.