Cantor paraense morre aos 39 anos por complicações causadas pela monkeypox

A causa da morte só foi oficialmente confirmada hoje. A irmã do artista compartilhou vídeos nas redes sociais de Gutto revelando o diagnóstico. "Ele estava escondendo de todos, começou a aparecer em pequenos lugares, bem discretamente. As bolhas acabaram se espalhando e comprometendo a saúde, pois ele era asmático. A doença atacou os pulmões, e ele ficou sem fala, visão e toque. No último dia, estava muito mal, com o nariz obstruído e a boca, pois já não conseguia mais se alimentar", relatou.