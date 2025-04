Antes de ganhar o BBB 25, Renata participou de quadro do Fantástico; veja

No entanto, muito antes do reality show, Renata já tinha uma grande relação com o programa dominical. Em 2020, a bailarina fez parte de um quadro da revista eletrônica.

Falando sobre sua trajetória na dança, ela participou do Mulheres Fantásticas. Em conversa com Poliana Abritta, ela contou ter nascido no bairro do Barroso, em Fortaleza, uma comunidade pobre e perigosa. "Fazer dança na cidade era muito caro e minha mãe viu a oportunidade de fazer dança com qualidade em um projeto social", contou.

