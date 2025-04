'Meu pai quase morreu': Como foi assalto que deixou Angélica traumatizada

Angélica, 51, contou como superou o trauma de um assalto na infância, durante participação no Encontro (Globo). A presença da apresentadora na atração marca as comemorações dos 60 anos da emissora.

Famosa lembrou que estreia na televisão foi com o Chacrinha, quando participou de um concurso de beleza. O programa teve um papel fundamental no processo de superação do crime.

Como foi assalto

Casa da família foi invadida e assaltada quando a apresentadora tinha apenas 4 anos. O episódio de violência marcou profundamente a vida da artista.