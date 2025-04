Alfredo recebe visita inesperada de personagem real em 'Garota do Momento'

Roberto Marinho fará uma visita à TV Ondas do Mar, onde Alfredo Honório e Sérgio (Sergio Kalffmann) são proprietários. Ele vai até lá para se inspirar na criação de sua própria emissora, a TV Globo.

Roberto Marinho (Tony Ramos) Imagem: Fábio Rocha/Globo

Além da novela das seis, Tony Ramos vai aparecer como interpretando o criador da TV Globo em outras duas produções. No Show 60 anos da TV Globo, que será exibido na segunda-feira (28), Roberto Marinho relembrará os estudos e as escolhas que o levaram à construção do maior centro de produção de conteúdo televisivo da América Latina, o Projac, atualmente conhecido como Estúdios Globo.

Já como parte da celebração dos 100 anos de Globo, Tony interpreta Roberto Marinho no documentário 'Um Século de Globo', papel que divide com o ator Eduardo Sterblitch, que fará as fases mais jovens do jornalista. A produção, que ilumina a história do jornal O Globo desde sua fundação, em 1925, tem previsão de ir ao ar na TV Globo e no Globoplay em julho, mês que marca o centenário da fundação do jornal e início do grupo.