Final do BBB 25 foi a mais apertada desde o BBB 9; confira

No BBB 9, o campeão foi decidido por apenas 0,24%. Max somou 34,85% dos votos contra 34,61% de Priscilla. Em terceiro lugar, Francine recebeu 30,54%.

Antes da disputa entre a bailarina e o genro, a final mais apertada desde o 9 era a disputa do BBB 20. Naquela ocasião, Thelma foi consagrada campeã com uma diferença de 9,29%. A médica teve 44,1% contra 34,81% de Rafa e 21,09% de Manu Gavassi.

Outra votação disputada no mesmo intervalo foi a do BBB 11. Maria foi coroada vencedora com 43%, contra 31% de Wesley e 26% de Daniel.

Nesse meio-tempo, alguns brothers também venceram por grandes diferenças. Juliette (BBB 21) e Fael (BBB 12) ultrapassaram a casa dos 90% em suas vitórias.

