Power Couple Brasil: falta diversidade em programas da Record, diz Yas

A Record anunciou o elenco que vai estrelar a nova temporada de Power Couple Brasil. No entanto, um detalhe chama a atenção: a ausência, mais uma vez, de casais LGBTQIA+ e a pouca representação racial. Este foi um dos temas do Central Splash, com Yas Fiorelo e Dantinhas.

Para Yas, o elenco é interessante em termos de entretenimento —como o caso de Gretchen, que retorna ao reality agora acompanhada de Esdras — mas falta diversidade entre os escolhidos. "Power Branco Brasil", ironizou a apresentadora.