Participante de RuPaul's Drag Race tem pena amputada após contrair doença

Bianca Castro, 43, teve a perna amputada devido às complicações de uma forte infecção que contraiu.

O que aconteceu

A informação foi divulgada nas redes sociais da drag queen filipino-americana. "No último mês, Bianca enfrentou uma grave piora no quadro de saúde. Devido a uma infecção severa, ela precisou ser hospitalizada e, como consequência, passou pela amputação da maior parte da perna direita", afirmou a nota publicada no Instagram pela assessoria da artista.

Bianca terá toda sua agenda profissional suspensa enquanto se recupera da cirurgia. "Estamos profundamente gratos por todo o apoio, força e orações", conclui o comunicado.