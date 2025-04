Incêndios, censura e sinal raro: Globo Repórter reconta história do canal

No início da TV, era raro ter um aparelho de televisão e difícil até chegar o sinal em algumas regiões. Era o caso do Chuí, município do Rio Grande do Sul que faz fronteira com Uruguai. A região foi incluída no circuito brasileiro no começo dos anos 70, quando uma antena de 80 metros de altura passou a captar os sons e as imagens do mundo e de um Brasil quase desconhecido.



O mesmo aconteceu no norte do país, na região da Amazônia. Em Manaus, o repórter Pedro Bassan conta como as novelas, jogos e filmes foram desembarcando, município a município, e vai ao encontro de dois irmãos, João Coragem e Zeca Coragem, cuja história se cruza com a trama de "Irmãos Coragem".

Programa também exalta o Jornal Nacional, mostrando como o telejornal inovou e acompanhou a história ao longo dos anos. Com cenários coloridos e reportagens em preto e branco, já em sua estreia, o JN ajudou a emissora a se tornar campeã de audiência.

Os incêndios na emissora já nos primeiros anos e os desafios dos anos de chumbo com a censura durante a ditadura também estão contemplados.

É claro que o especial não podia deixar de falar sobre a teledramaturgia. As primeiras novelas tinham pouco de Brasil e, em geral, eram escritas por autoras mexicanas e cubanas que contavam histórias de sheiks e princesas.

A chegada de Janete Clair, em 1967, e seu marido Dias Gomes, mudou tudo. A autora de sucessos como "Irmãos Coragem" (1970), "Selva de Pedra" (1972) e "Pai Herói" (1979), e faria 100 anos no mesmo dia em que o 'Globo Repórter' vai ao ar.

O programa contou com recursos de inteligência artificial e impressão 3D para levar o público de volta ao passado em uma experiência imersiva. A partir de fotos em preto e branco e imagens de arquivo do primeiro estúdio da TV Globo, a tecnologia permitiu recriar o ambiente de maneira extremamente semelhante ao original.