Cauã Reymond quebra o silêncio e fala de relação com Bella Campos

Na mesma entrevista, Cauã garantiu que faz uso do desodorante após boatos de que ele teria um mau cheiro. Na última semana, um dos supostos motivos da confusão entre Cauã e Bella teria sido o odor de Cauã e seu "cheiro da masculinidade". "Eu passo, sim! Graças a Deus [o desodorante] está em dia", disse ele.

Desentendimento nos bastidores de "Vale Tudo"

Segundo a revista Veja, o ator foi visto discutindo com Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella teria feito uma denúncia formal contra Cauã Reymond. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela reclamou para os diretores e para o setor de compliance da Globo dizendo que o colega de elenco foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista".

Ainda há informações de que o ator tem interferido na direção, dando palpites frequentes nas execuções de cenas, além de apontar falhas nos trabalhos de colegas. De acordo com apuração de Splash, a atitude tem provocado um clima péssimo com uma parte importante do elenco. Tudo, ao que consta, seria resultado de um acúmulo de frustrações do ator dentro da Globo.