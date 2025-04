Saiba quais atores são mais populares na internet após 1 mês de 'Vale Tudo'

De acordo com dados da empresa, alguns atores do remake vem se destacando na internet. Bella Campos e Cauã Reymond, envolvidos em suposta treta nos bastidores, são os grandes destaques.

Cauã Reymond, que vive o vilão César Ribeiro, aparece com 1.7 milhões de visualizações de páginas, seguido pela atriz Bella Campos, a intérprete de Maria de Fátima, com 997 mil de pageviews. Outros destaques são Humberto Carrão, Carolina Dieckmann e Alice Wegmann com 454 mil, 426 mil e 352 mil visualizações, respectivamente.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.