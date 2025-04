Famosas apoiam Mariana Rios após desabafo sobre tentativa de engravidar

A influencer Gábi mandou um voto de esperança. "Te entendo, Mari, mas tenha certeza que logo mais você vai entender o porquê dessa 'demora'! Mantenha sua fé que Deus cuida de tudo", declarou.

Giovanna Lancellotti, Nathalia Dill e Fernanda Rodrigues também deixaram mensagens carinhosas no post de Mariana Rios.

Mais cedo, sem especificar a notícia que tinha recebido, a atriz postou o desabafo logo após uma ligação de seu médico. "Eu esperava, do fundo do meu coração, começar a quinta temporada do meu documentário no Basta Sentir Maternidade com uma notícia feliz. Para tudo aquilo que foge ao nosso entendimento existe apenas uma palavra: aceitação! E é com ela que sigo agora!", desabafou.