Vitória deixa de seguir participantes do BBB 25; confira quem segue quem

Vitória segue apenas pessoas que se aliaram a ela no último mês. Dentre os nomes estão Aline, Diego, Daniele, Joselma, Guilherme e Vinícius.

Apesar do conflito com Gracyanne Barbosa, a artista manteve seu contato com Giovanna Jacobina. Além dela, Vitória Strada ainda segue Mateus que, por mais que tenha a decepcionado, entrou no reality sendo sua dupla.

Maike

Declaradamente apaixonado por Renata, sua escolha amorosa fez com que ele deixasse de seguir Giovanna nas redes sociais. Nas primeiras semanas do confinamento, os dois tiveram um breve romance.

Ainda que siga boa parte do elenco, Maike não fez questão de acompanhar Aline ou Vinícius. O representante comercial teve alguns conflitos com a dupla e também decidiu não seguir Guilherme, Joselma, Diego e Daniele Hypolito — outros desafetos do ex-participante.

Diego Hypolito

Depois de garantir que não deseja mais aproximações com Maike, o ginasta fez questão de deixar de segui-lo nas redes sociais. Diego ainda deixou de acompanhar todos os participantes do quarto Fantástico — Renata, Eva, Gabriel, João Pedro, João Gabriel, Diogo Almeida e Vilma.