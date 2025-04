Veja quantos papas e conclaves a jornalista Ilze Scamparini acompanhou

Sua cobertura foi sempre além do protocolo religioso. Tocava na fé, na política, nas contradições da Igreja e nos dilemas humanos. Ilze se tornou um elo entre o Vaticano e o público brasileiro, com reportagens que misturam informação e poesia.

A fumaça branca sobe, e os sinos tocam como um grito de esperança.

disse em uma das coberturas do Domingo de Páscoa

Da redação ao Vaticano

Nascida em Araras, interior de São Paulo, em 26 de dezembro de 1958, Ilze Lia Scamparini formou-se em Jornalismo pela PUC-Campinas em 1982. Iniciou sua carreira no jornal O Diário do Povo, de Campinas, e colaborou com os folhetos da Oboré, transcrevendo entrevistas de trabalhadores do ABC paulista.

Em 1984, ingressou na Globo, onde atuou nas editorias do Rio de Janeiro e Brasília, além de integrar a equipe do Globo Repórter. Em 1997, tornou-se correspondente da Globo em Los Angeles, cobrindo eventos como o Oscar e o suicídio em massa da seita Heaven's Gate.