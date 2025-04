Finalistas reveem trajetória no último Raio-X do BBB 25: 'Fui empacotador'

"Chegou o dia, meu Deus do céu! Chegou o dia de descobrir quem vai ser o campeão deste programa, e eu vou pedir mais uma vez para que vocês votem muito para que eu possa me tornar campeão deste programa e que eu consiga realizar o meu sonho de mudar a vida da minha família, poder dar mais conforto para as minhas avós, ajudar nos estudos dos meus irmãos e mudar a vida de pessoas que eu nem conheço".

"Por favor, votem muito. Vocês, que se identificaram de alguma forma comigo, conseguiram ver o grande irmão que eu tento ser com as pessoas, e tentei ser aqui dentro me posicionando, brigando, lutando. Votem muito. Ainda dá tempo, o jogo não acabou, e eu peço que vocês lutem aí também comigo, votando bastante, para que vocês possam me ajudar a conseguir realizar esse sonho de ser o grande vencedor do BBB 25. Foram muitas histórias vividas aqui dentro, e, para mim, está sendo até um pouco difícil chegar sem ninguém do meu grupo neste momento da final, mas sei que estão mandando energias positivas".

João Pedro

BBB 25: João Pedro em último Raio-X Imagem: Reprodução/Globoplay

"Chegou o dia, o grande dia. Mais de 100 dias aqui dentro da casa. Continuem votando, continuem me ajudando para que eu consiga ganhar este programa. Eu fiquei ontem, esses dois dias depois que eu descobri que estava na Final, pensando e refletindo sobre de onde eu vim e onde eu cheguei".

"O menino que gritava 'olha o picolé!' lá na rua de Buriti, hoje está gritando para o Brasil para ganhar a final do BBB 25. Um menino que já foi servente de pedreiro, já ajudou a levantar a casa para os outros, e, se eu ganhar esse programa, posso levantar a casa da minha mãe, o salão de beleza da minha tia, tirar o meu pai do serviço dele - ele trabalha há mais de 20 anos carregando lenha. Posso dar um comércio para ele trabalhar para ele mesmo".