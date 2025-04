Joselma encontra namorado de Vitória Strada: 'Prazer é meu, gostoso'

No vídeo compartilhado nas redes sociais, Daniele sai do carro e se aproxima com seu novo cachorro e de Vitória no colo. "É o namorado e o cachorro", celebra Joselma, denunciando que o nome escolhido pelo casal para o animal é Dummy.

Assim que eles se abraçam, o ator garante que é um prazer finalmente conhecer Joselma. "O prazer é todo meu, gostoso", rebate a dona de casa.

Daniel ainda elogia a forma como a sogra de Guilherme falava sobre ele no confinamento. "Você levantou minha moral nesse programa, ein!".

LIVES

