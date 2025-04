Gracyanne mostra treino do dia da final: 'Cardio em jejum'

Às 8h12, ela publicou um novo vídeo dizendo que completou uma hora de exercício cardiovascular em jejum.

Gracyanne também havia feito o mesmo treino no dia anterior, apesar do feriado. "É hora de parar de se lamentar e começar a se mover", escreveu.

No domingo, ela encontrou suas ex-colegas de confinamento Aline, Thamiris e Giovanna em um restaurante no Rio de Janeiro. "Ela falou que perdeu 10kg, eu chamei ela para treinar três vezes e o que ela falou?", disse, gravando Aline.

