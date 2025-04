Gracyanne homenageia Belo no aniversário do cantor: 'Foi amor, foi real'

Gracyanne ressaltou os sentimentos bons que preserva da relação. "Que Deus continue guiando seus passos e afastando tudo aquilo que não é verdadeiro. O tempo pode passar, mas o carinho e a gratidão permanecem. Feliz aniversário".

A ex-sister e o cantor tiveram um relacionamento de 16 anos. Eles confirmaram a separação em 2024.

Gracyane Barbosa, ex-participante do BBB 25, publicou declaração para Belo Imagem: Reprodução/Instagram

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas