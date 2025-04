Enquete BBB 25: participante desbanca rivais e deve faturar prêmio hoje

A final do Big Brother Brasil 25 deve ser decidida sem sustos. Pelo menos é o que indica a enquete UOL nas últimas horas. Guilherme, João Pedro e Renata disputam a preferência do público para ficar com o prêmio do reality show da TV Globo.

O que diz a enquete UOL

O panorama não se modificou nas últimas horas. Isso significa que Renata segue com ampla vantagem sobre os concorrentes. Na parcial feita às 11h45 (de Brasília), a bailarina somou 60,71% dos votos, isolada no posto para ser campeã na noite de hoje.