BBB 25: Quem foram os mais e menos votados nos Paredões da edição?

Vitória também foi a participante mais escolhida como alvo do Na Mira do Líder. Ela recebeu sete pulseiras ao longo da temporada e foi indicada pelo Líder quatro vezes — o que a torna a pessoa que mais recebeu indicações diretas para Paredões.

João Gabriel e João Pedro foram os brothers que passaram mais tempo "fugindo" dos Paredões. Os gêmeos demoraram 85 e 81 dias, respectivamente, para irem às suas primeiras berlindas.

Vilma foi a sister mais votada pela casa nas formações de Paredões. A sergipana recebeu 27 votos, seja no Confessionário ou em votações abertas.

Já João Pedro foi o brother menos votado pela casa para os Paredões. O goiano chegou ao Top 4 da edição com apenas um voto em toda a temporada.

