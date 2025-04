Vitória Strada e Diego se reencontram fora do BBB 25: 'Gostam da gente'

Logo que se viram, a dupla não conteve a emoção, celebrando com um abraço e muitos pulinhos. "O reencontro de milhões. Nosso #Vitego", escreveu os administradores do perfil do Instagram da atriz, ao compartilhar o vídeo nos Stories.

Em outra filmagem, ainda empolgados, Vitória e Diego falaram sobre o fato de terem conquistado alguns fãs. "As pessoas gostam da gente. Eu não consigo acreditar", afirmou surpreso o ginasta. "As pessoas gostam da gente. Estou chocada!", concordou a atriz.

