Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 22/4 a 3/5

Maria de Fátima rejeita o dinheiro do seguro de vida e a mala de Rubinho. Gilda confessa que roubou Raquel e agradece pela segunda chance. Marco Aurélio se apossa da ideia de Ivan sobre a compra das aeronaves chinesas. Gervásio invade a casa de César e o ameaça. Solange faz as pazes com Afonso e promete viajar com ele. Gervásio avisa a Marco Aurélio que tem certeza de que César não sabe nada sobre os dólares. Maria de Fátima, com a ajuda de César, Olavo e um hacker, acessa o computador de Solange. Solange fica desesperada quando percebe que o arquivo do projeto que fez sumiu. Raquel promete a Ivan que resolverá o despacho da mala de Rubinho.

Sábado, 26 de abril

Afonso briga com Solange depois que ela o avisa que não poderá viajar. Marco Aurélio promete a Tiago que regularizará sua guarda com Heleninha. Maria de Fátima sabota Solange. Poliana faz uma proposta a Raquel, e Ivan a incentiva. Poliana avisa a Raquel que eles ganharam a concorrência do restaurante. Raquel alerta Ivan sobre um acidente com uma aeronave da TCA. Marco Aurélio teme a repercussão da notícia do acidente. Heleninha fica apavorada ao ver as malas de sua mãe na casa de Celina. Odete avisa a Celina que em breve chegará ao Brasil.

Segunda-feira, 28 de abril

Celina tenta tranquilizar Heleninha, que se abala ao saber da chegada de Odete ao Brasil. Eunice comenta com Bartolomeu que achou errada a forma como Ivan conduziu a ideia da compra das aeronaves chinesas. Maria de Fátima diz a César que se tornará triatleta para se aproximar de Afonso. Renato e Leila sentem atração mútua. Fernanda não aceita o convite de André para jantar. Sardinha questiona Renato sobre Leila. Lucimar ameaça colocar Vasco na Justiça para pagar a pensão de Jorginho. Odete chega à casa de Celina.

Terça-feira, 29 de abril