Porchat no Vaticano: o que papa Francisco falou para o humorista

Porchat também revelou o que papa falou em seu discurso para os convidados. "Há 400 anos talvez se eu tivesse me encontrado com o papa, talvez ele estaria me queimando na fogueira. É maravilhoso, em 2024, pela primeira vez na história o papa se encontra com comediantes. E o discurso dele foi muito bonito, dizendo que quando algum comediante consegue fazer uma pessoa rir sem humilhar, Deus também sorri", disse no dia seguinte, no Mais Você.

Ele acrescentou que o líder citou até humor feito com Deus. "Tem um caminho de trazer a comédia para junto, em um momento com tanta guerra, desconfiança, polarização. Quando você tem a comédia trazendo todo mundo para rir junto é muito importante. O papa é um chefe de estado e está ali dizendo que é possível fazer piada inclusive com Deus. Ele disse isso no discurso dele. Então é demais poder estar ali com aqueles comediantes todos. A dona Florinda estava lá".

Papa Francisco recebeu um grupo de mais de cem atores e comediantes, em junho de 2024, no Vaticano. Ricky Gervais, Julia Louis-Dreyfus, Stephen Colbert, Whoopi Goldberg, Chris Rock e Jimmy Fallon estavam entre os convidados. A lista contou com artistas de 15 países, dentre eles, três brasileiros: Fábio Porchat, Cacau Protásio e Cris Wersom.

Imersos como estamos em emergências sociais e pessoais, vocês têm o poder de propagar serenidade e sorrisos. Papa Francisco

