Guilherme, João ou Renata? Eliminados revelam torcida para final do BBB 25

Marcelo: primeiro eliminado do reality show ao lado de Arleane, Marcelo não declarou torcida, mas na noite anterior postou um Story com um voto para eliminar Vitória Strada — e marcando o perfil de Renata, como possível predileta para vencer.

João Gabriel: o gêmeo, claro, tem puxado mutirões para o irmão, João Pedro, sair campeão.

Os demais brothers da edição não se manifestaram até a publicação deste texto.

