Globo muda programação e cancela Globo Esporte e novela após morte do papa

Morre papa Francisco

Papa Francisco, no Vaticano, em 18 de abril de 2022 Imagem: Alberto Pizzoli/AFP

Líder religioso morreu hoje aos 88 anos. A informação foi divulgada pelo Vaticano, mas a causa da morte não foi informada. O pontífice se recuperava após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano.

"Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja", diz o comunicado do Vaticano.