Fãs de Guilherme promovem evento em Olinda para '1ª vitória de Pernambuco'

"A gente se encontra na pra assistir juntinho à grande final do BBB25 e torcer com força por Gui", escreveram. "Caranguejo que é caranguejo vai estar na rua nessa terça!", convidou o perfil.

Leva teu cartaz, tua bandeira, tua energia e vem mostrar que nosso país Pernambuco tem um campeão!

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas