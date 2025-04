Antonio Banderas, Huck e mais: famosos lamentam morte do papa Francisco

O espanhol Antonio Banderas, católico praticante, relembrou uma foto ao lado do papa. "Morre o papa Francisco, um homem que, como chefe da Igreja Católica, demonstrou bondade, amor e misericórdia para com os mais necessitados", disse.

Florinda Meza, atriz que ficou conhecida por interpretar Dona Florinda, também postou uma foto com o papa e declarou: "Vou sentir muita falta de você. Você sempre se preocupou com os mais vulneráveis. Sempre trazendo surpresas ao mundo, sua partida é a maior de todas. Obrigado por me permitir conhecê-lo, apertar sua mão e ouvir que, para você, o riso e a alegria são necessidades humanas básicas. A tristeza pela sua ausência é enorme, mas a esperança pelo seu legado é maior".

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou uma mensagem sobre a perda. "Quando uma alma bonita se vai, ela deixa um rastro de luz. Papa Francisco nos ensinou sobre amor, humildade e esperança. Que seu exemplo continue guiando corações. Descanse em paz, escreveu ao postar uma foto do papa em seu Instagram.

O ator Russell Crowe, que está na Itália, disse que hoje é um "dia triste". "Um lindo dia na Itália, mas um dia triste para os fiéis. Descanse em paz, Francisco."

Tatá Werneck, que já disse ser muito religiosa, disse que a partida do papa aconteceu em uma "data especial". "Estou triste pela sua partida. E achei bonito ter sido na Páscoa. O senhor merecia mesmo uma data especial. Falou de amor, com amor. Falou de fé, com respeito . Foi coerente com o que pregava. Você tem um bom lugar, com certeza. Obrigada, Papa."