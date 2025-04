Golpe, vícios: o que mostram vídeos da 'família mais incestuosa do mundo'

A família Whittaker, de West Virginia, nos EUA, é considerada "a mais incestuosa do mundo". Uma série de relações sexuais consanguíneas fez com que vários descendentes nascessem com graves problemas cognitivos e motores, mais perceptíveis nas dificuldades de fala e raciocínio —alguns deles se comunicam por grunhidos e "latidos".

O fotógrafo Mark Laita expôs os Whittaker ao mundo em 2004 em uma fotografia do livro "Created Equal" e passou a publicar vídeos documentais sobre eles no YouTube a partir de 2020. Essas gravações dão mais detalhes do cotidiano da família, que tem uma árvore genealógica bastante complexa.

Em um dos vídeos, Laita revela que levou um golpe de um dos membros da família. Ele doou mil dólares para BJ, filha de Larry Whittaker, após ela mentir que o pai havia morrido e que precisava de dinheiro para o funeral. Depois, Laita viajou até o estado para confrontá-la, e BJ admitiu que precisava do dinheiro para comprar drogas.