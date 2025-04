'Conclave', 'Dois Papas': relembre filmes e séries que retratam os papas

A trajetória de diferentes papas já foi descrita na ficção por meio de filmes, séries, documentários e livros. Abaixo, confira dicas de obras, muitas delas premiadas, que retratam a vida de líderes da Igreja Católica ao longo das décadas.

'Conclave' (2024)

Uma das sensações na corrida pelo Oscar de 2025 com oito indicações, o filme acompanha o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes), que se encontra no centro de uma conspiração enquanto supervisiona um dos eventos mais secretos do mundo: a seleção de um novo papa, exigida após a morte repentina do titular.

Dirigido por Edward Berger, o longa recebeu seis indicações ao Globo de Ouro e venceu na categoria "Melhor Roteiro".