Suíte e chuveiro: como é 1ª classe escolhida por Virginia e Zé Felipe

Companhia oferece suítes privativas, refeições gourmet, serviços de spa e entretenimento.

Assentos em couro são totalmente reclináveis Imagem: Divulgação/Emirates

Assentos em couro, que são totalmente reclináveis, lembram os da Mercedes-Benz Classe S. As "suítes" são espaços fechados com janelas virtuais, controle de temperatura e iluminação ambiente.

Travesseiros são de plumas e, para dormir, o passageiro também recebe pijamas com uma tecnologia que mantém a pele hidratada durante o voo. Atrás do assento, há um pequeno guarda-roupa com espaço para pendurar a roupa em cabides.

A nossa aeromoça disse que eu tinha pijama. Dessa vez eu aceitei. Quero viver absolutamente tudo nessa viagem, meu amor. Virginia, no Instagram