BBB 25: Vitória Strada se surpreende com críticas de ex-aliadas

Vitória também demonstrou decepção com Mateus, que esteve presente em alguns dos comentários. "Ele nunca me falou nada. É isso que eu digo sobre o Mateus. Eu tentava pontuar para ele lá dentro que o nosso laço precisava ser maior do que qualquer outra coisa e qualquer aliança que se formasse, sabe", desabafou.

Antes de começar essas patadas, eu já estava sentindo, há um tempo, que a atenção dele era muito mais com as meninas do que comigo , explicou Vitória.

Strada também comenta o momento em que rompeu com a dupla de irmãs. "Desde o início, eu falei: 'Cara, eu não estou aqui para falar que eu agi conforme vocês esperavam, que eu ajudei da melhor maneira possível e que eu estou certa em tudo'. Não. É a maneira como a situação foi levada depois do que aconteceu, que eu jamais faria aquilo com alguém que era meu aliado. Para mim era isso e ponto", declarou.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação: