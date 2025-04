BBB 25: Vitória Strada chora ao rever atritos com Mateus: 'Me desculpa'

A gente entrou no jogo tentando se entender. Tinham momentos que eu sentia ele dando mais aberturas para outras pessoas. Um pouco de ciúmes, talvez, meus , admitiu Vitória Strada.

Na sequência, a artista manda uma mensagem para sua antiga dupla no jogo. "Mateus, desculpa... Tudo foi tentando se entender. Tem muita coisa que eu quero conversar com ele, também, de como a gente foi se descobrindo dentro do jogo, sabe?", refletiu.

Strada pontuou que os dois tiveram dificuldades para se alinhar no jogo. "Eu falava para ele assim: 'Mateus, você tem que conversar comigo'. E eu acho que foi isso que foi me incomodando, porque eu falava: 'A gente tem que ser nossa maior aliança, não podemos chegar aqui e já ter aliados para a vida toda'", comentou.

