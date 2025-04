Final do BBB não tem Camarotes pelo segundo ano consecutivo

No BBB 20, duas Camarotes estavam na final, Rafa Kalimann e Manu Gavassi. Ambas perderam para Thelma.

No BBB 21, novamente dois famosos disputaram a final. Camilla de Lucas e Fiuk perderam o prêmio para Juliette.

No BBB 22, pela primeira e até agora única vez, três Camarotes disputaram a final. Douglas Silva e Paulo André foram derrotados por Arthur Aguiar.

No BBB 23, mais uma vez duas Camarotes disputaram e perderam para uma Pipoca. Nela, Amanda Wirley e Bruna Griphao foram superadas por Amanda.

No BBB 24, assim como no 25, três participantes da Pipoca chegaram à final. No 24, o prêmio foi disputado Davi, Matteus e Isabelle.