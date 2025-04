Renato Aragão já foi bancário e militar: relembre a carreira do humorista

Os Trapalhões Imagem: Reprodução

Embaixador do Criança Esperança. Em 1986, Didi entrou para a campanha em prol da educação e dos direitos das crianças, sendo lembrado pela participação que gerou um dos maiores memes da década de 2010: "No céu tem pão? E morreu". Ele seguiu no projeto até 2019.

Em 2020, encerrou seu contrato com a Rede Globo. O vínculo com a emissora durou 44 anos, mas o trabalho continuou: ele ajudou a terminar a produção do roteiro de um filme em que seu personagem Didi Mocó fala em inglês. "Nunca [imaginei ser o que sou]. A coisa que mais queria fazer é cinema. Agora estou planejando um filme internacional", disse em entrevista ao Fantástico no começo do ano.