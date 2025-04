Homem tira aliança de boca de peixe e faz pedido de casamento ao vivo na TV

Um homem decidiu surpreender a companheira com um pedido de casamento ao vivo, no Bom dia Rio (Globo), na manhã de hoje, no mercado de peixes da feira de Guaratiba, no Rio. O que ninguém esperava é que ele tiraria o par de alianças de dentro da boca de um peixe.

O que aconteceu

O comerciante Bruno entrou ao vivo no telejornal para falar que um cherne de 22 quilos custa R$ 80. Ele, então, recebe uma deixa da equipe da Globo para iniciar a surpresa para a companheira.

"Tem alguma coisa aqui dentro desse peixe, não tem, Bruno?", questionou a repórter Luana Alves. "Tem uma surpresa para a minha futura esposa", confirmou o comerciante.