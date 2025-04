Cartaz da UFRJ acusa Gracyanne de não ter cursado direito: 'Fake'

O comunicado divulgado pelo Extra é assinado pelo Núcleo de Documentação e Memória Arquivística (NUDMA) da UFRJ e, segundo o jornal, foi colado ontem na sede da Faculdade Nacional de Direito (FND). O título do texto é "Fato ou Fake".

É fake que Gracyanne Barbosa (Gracyanne Jacobina Barbosa Vieira), modelo de fisiculturismo, personalidade de televisão, empresária e ex-dançarina foi aluna da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Rio de Janeiro (FND/UFRJ). Sem registro no SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica); sem pasta discente no arquivo; sem registro nos Diários de Aulas (consultados: 1999 - 2010). Comunicado na NUDMA

Segundo relatos da própria Gracyanne, ela teria cursado direito na UFRJ em 2006. Em entrevistas, a musa fitness afirmou ter passado em primeiro lugar na faculdade após sair do Mato Grosso do Sul para tentar a vida no Rio de Janeiro.

Em 2018, a ex-BBB foi homenageada pelos alunos de direito da universidade. Eles estamparam seu nome e rosto em camisetas do centro acadêmico, chamando-a de "ilustríssima".

Splash entrou em contato com a assessoria de Gracyanne Barbosa, que informou ainda não ter um posicionamento oficial sobre o assunto. A nota será atualizada caso surjam novas informações.