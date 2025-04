Ex de Marcello Novaes brigou em reality de pegação e namorou Eduardo Galvão

Saory Cardoso, 29, afirma que o motivo do término com Marcello Novaes, 62, foi um preenchimento que ela fez no bumbum e "acabou incomodando" o ator.

Dentista e ex-'De Férias com o Ex'

Saory ficou conhecida após participar da 2ª temporada do reality "De Férias com o Ex". Na época com 21 anos, ela protagonizou algumas brigas — a mais famosa dela começou quando Saory xingou uma colega: